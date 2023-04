A PICCOLI PASSI E CON UNA NUOVA CONCESSIONE DA UFFICIALIZZARE

FirenzeViola.it

Il primo punto d’incontro, sostanzialmente, è già stato trovato, però mancano ancora gli annunci ufficiali. Quello sulla nuova concessione che la Fiorentina dovrà corrispondere al Comune di Firenze per lo stadio Franchi è un nodo praticamente già sciolto, probabilmente destinato a essere già annunciato da Commisso in arrivo nelle prossime ore a Firenze con un accordo che club e amministrazione hanno trovato su un canone annuale da 650 mila euro.

Se l’accordo è dunque arrivato sulla cifra in questione la Fiorentina è però ancora in attesa di tutta la documentazione necessaria per comunicare dove giocherà la squadra nel corso della prossima stagione, dunque serve il nero su bianco prima che l’iter possa essere chiuso vista la scadenza imminente del 30 aprile e il paradossale rischio di sanzioni che cadrebbero sul club (restano dunque oggi, domani e venerdì come giorni utili per le comunicazioni del caso).

Sembra così risolversi uno dei vari interrogativi che attualmente riguardano il Franchi, seppure nei rapporti tra Fiorentina e Comune molto dipenderà anche da come vorrà porsi il Presidente Commisso al suo rientro a Firenze, sull’argomento della ristrutturazione del Franchi e non solo . Già, perchè a margine delle ultime vicende che hanno visto la Commissione Europea stoppare 55 milioni in arrivo dal PNRR si è registrata anche una certa distanza su altre vicende.

L’idea del taglio del 50% dei 110 tagliandi gratuiti gestiti dal Comune di Firenze è un aspetto che rientra nell’accordo inerente la prossima concessione da annunciare a breve, ma intanto sul confronto relativo al restyling del Franchi sono piovuti i cambi di scenari europei, e anche per questo sono da attendersi dichiarazioni in merito da parte del presidente viola dato già allo stadio domani sera per la sfida di Coppa Italia con la Cremonese.