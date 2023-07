ZAHA, Finisce nel mirino degli arabi: piace all'Al-Ettifaq

Si complica l'affare Wilfried Zaha per la Lazio, con i biancocelesti alla ricerca di un vice-Immobile da regalare a Maurizio Sarri. Come riporta il Daily Mail, l'attaccante ivoriano è finito nel mirino dei ricchi club arabi. Su Zaha, attualmente svincolato dopo l'avventura al Crystal Palace, piace molto al neo tecnico dell'Al-Ettifaq, squadra che aveva messo nel mirino sia Ikone che Cabral. Per Zaha è pronto un contratto da quasi 20 milioni a stagione.