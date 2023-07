VITI, Mio ritorno in Italia è legato a motivi personali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Viti, seguito anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Presentandosi alla stampa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il fattore Dionisi non nascondo che è stato importante, ho passato un anno non facile e avevo bisogno di ripartire con tanta voglia. Col mister mi ero trovato benissimo".

Il rientro in Italia anche per la Nazionale?

"La scelta di tornare in Italia era legata a motivi personali, ora non vedo l'ora di giocare e far bene anche per riprendermi la maglia azzurra".