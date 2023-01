VICE DS SHAKHTAR, Dodo? Critiche esagerate. Lui...

Il vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini ha parlato così di Dodo: "Le critiche verso di lui sono esagerate. Aldilà del rosso che è costato alla Fiorentina la partita con la Roma, non è stato secondo me un acquisto disastroso. Capisco che a Firenze ci si aspetti molto di più da lui perché sicuramente può fare la differenza, ma se uno vuole essere oggettivo c'è da dire che tutta la Fiorentina sta faticando e non penso che sia Dodo a risolvere certe situazioni. E' normale che se la squadra è sottotono, si fa più fatica a emergere. Lui è un giocatore forte che rende se c'è qualità e organizzazione, ha sbagliato solo una partita e non può essere il capo espiatorio della stagione. Deve sicuramente completare il suo percorso di crescita".