VAN HOOIJDONK, Ho bisogno di cross e qui non ne fanno

Intervistato oggi dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Bologna Sydney van Hooijdonk ha parlato senza troppi peli sulla lingua: "Tra me e Zirkzee c’è competizione. Ma siamo davvero buoni amici. Giochiamo nella stessa posizione, ma siamo diversi. Ne abbiamo parlato: fusi insieme, in un unico giocatore, le mie qualità e le sue, verrebbe fuori un giocatore da Real. Joshua tecnicamente è in grado di farlo".

Parlando delle sue caratteristiche: "Segno e penso di averlo dimostrato non solo nella scorsa stagione. Quando gioco so che segnerò dei gol e so che posso farlo anche in Serie A. Ho bisogno di tempo. So che posso farcela. Non si tratta solo di fiducia. Alla fine sono un attaccante, ho bisogno di fare gol ed è il mio obiettivo. Ho bisogno di cross dai terzini e dalle ali. E qui non ci sono. In Olanda ho avuto delle ali e dei giocatori che come prima cosa mi cercavano. Ma è normale che si cerchi un altro modo di dare palla all’attaccante. Quando giocherò tante partite di fila a Bologna sarà più facile".