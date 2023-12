UFFICIALE, Quique Flores nuovo tecnico del Siviglia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Lo spagnolo Quique Sanchez Flores, ex giocatore del Benfica Lisbona e dell'Atletico Madrid, è il nuovo allenatore del Siviglia. Lo ha annunciato il club che sabato aveva esonerato Diego Alonso. Quique Sanchez Flores, ex giocatore di Valencia, Real Madrid e Saragozza, ha vinto un'Europa League con l'Atlético nel 2010, ha trascorso le ultime due stagioni nella Liga con il Getafe, dopo aver tentato la fortuna negli Emirati Arabi Uniti, in Cina e in Inghilterra. Eliminato da tutte le competizioni europee, il Siviglia è attualmente 17/o in classifica. (ANSA).