Stephan El Shaarawy è ufficialmente un giocatore dello Shanghai Shenhua. Ad annunciarlo è stato lo stesso club cinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questo il tweet:

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg