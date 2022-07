UFFICIALE, Caldara è un nuovo giocatore dello Spezia

Mattia Caldara è un nuovo difensore dello Spezia, che lo ha acquistato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club ligure:

"Colpo difensivo per lo Spezia Calcio, con Mattia Caldara pronto a vestire la maglia bianca agli ordini di mister Luca Gotti per la stagione 2022/2023. Il potente difensore arriva in riva al Golfo dei Poeti in prestito con diritto di opzione dall'AC Milan e ha già fatto il proprio esordio nell'amichevole contro i dilettanti dello Stegen, nel ritiro di Santa Cristina.

Nato a Bergamo e cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, il classe ’94 esordisce in prima squadra e in Serie A il 18 maggio 2014 nel match Catania-Atalanta. Dopo due anni in prestito in Serie B, prima a Trapani poi a Cesena, con un bottino di 5 gol, nel 2016 torna a casa, diventando uno dei pilastri della formazione nerazzurra. Il suo primo gol in Serie A arriva il 26 ottobre 2016 contro il Pescara, in una stagione che lo vede realizzare ben 7 reti, destando l’interesse della Juventus che ne acquista il cartellino, lasciandolo in prestito a Bergamo fino al 2018. Nell’estate 2018 passa al Milan, per poi rientrare all’Atalanta nella stagione 2019/2020, facendo anche l'esordio in Champions League.

Nella stagione 2021/2022 viene ceduto in prestito al Venezia per trovare continuità e in Laguna guadagna meritatamente il posto da titolare, collezionando 31 presenze e un gol nella vittoria contro la Roma.

Dodici apparizioni in maglia azzurra Under 21 per il difensore bergamasco, con l’esordio in nazionale maggiore che arriva il 1° giugno 2018 contro la Francia.

Un elemento di qualità e spessore, pronto a mettere tutta la propria esperienza e la propria solidità al servizio delle Aquile!

Benvenuto Mattia!"