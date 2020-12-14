UFFICIALE, Borini va in Turchia, raggiunge Viviano
14.12.2020 19:15 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
Fabio Borini vola in Turchia e raggiunge l'ex compagno di squadra Lucas Biglia (ma anche il connazionale Viviano) al Karagumruk. L'attaccante italiano, che era svincolato, ha superato le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto.
Fabio Borini Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 14, 2020
Transfer dönemi başlamadan transfere başladık!
Takımımızdan ara transfer dönemi öncesi Fabio Borini hamlesi!
İtalya’da dünyaya gelen İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de kariyerine başlayan Borini daha sonra Swansea City’de forma giydi. pic.twitter.com/7Sz1b6o79X