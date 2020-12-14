UFFICIALE, Borini va in Turchia, raggiunge Viviano

14.12.2020 19:15 di Redazione FV Twitter:    Vedi letture
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UFFICIALE, Borini va in Turchia, raggiunge Viviano

Fabio Borini vola in Turchia e raggiunge l'ex compagno di squadra Lucas Biglia (ma anche il connazionale Viviano) al Karagumruk. L'attaccante italiano, che era svincolato, ha superato le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto.