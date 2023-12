UEFA, Cambio di statuto per allungare presidenza Ceferin

Fonte: Calcio e Finanza

Come riportato dal sito del Financial Times, la UEFA starebbe pensando di modificare il suo statuto per allungare la presidenza Ceferin,il cui mandato andrebbe in scadenza nel 2027. Con le regole attuali la carica di presidente può durare al massimo 12 anni, ovvero per tre mandati consecutivi. Il massimo ente calcistico europeo è pero già al lavoro per modificare lo statuto permettendo così la possibilità di un altro mandato per Aleksander Ceferin.

Il numero uno del calcio del vecchio continente è in carica come presidente dal 2016. La UEFA andrebbe così ad ad adattarsi ad una politica di mandati lunghi che sta diventando una pratica comune nel mondo della politica sportiva.