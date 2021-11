U21, Nicolato: "Contro Irlanda serve partita sporca"

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'Irlanda è una squadra molto competitiva in casa, noi dovremo avere la capacità di fare una partita sporca, anche se forse non è nelle nostre caratteristiche principali visto che siamo una squadra che vuole far emergere la propria qualità. Ma stavolta serve una gara aggressiva, intensa. Abbiamo in mente quello che dobbiamo fare". Così l'allenatore dell'Under 21, Paolo Nicolato, alla vigilia della sfida degli azzurrini contro l'Irlanda nelle qualificazioni europee. "Stiamo cercando - ha aggiunto Nicolato - di mettere un mattone dopo l'altro conservando quelli precedenti, cerchiamo di fissare quello che abbiamo fatto bene e di aggiungere altro. Ovvio che il confronto dipende dall'avversario, per quello che riguarda la mia squadra sono contento di come i ragazzi si allenano e partecipano al lavoro collettivo". Per questo l'obiettivo è di "proseguire sulla nostra linea, abbiamo fatto grandi passi avanti, siamo ottimisti sull'aspettativa della prestazione, poi bisognerà vedere in campo. Ci siamo allenati bene, speriamo di essere continui nell'aggressività". (ANSA).