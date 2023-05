TORINO, I viola non vincono in Piemonte dal 2018

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sette punti nelle ultime tre gare, il Torino prepara lo sprint finale in campionato cercando di cambiare passo per puntare all'ottavo posto che potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di più in presenza di qualche penalizzazione. La Fiorentina, dopo aver raggiunto oltre alla finale di Coppa Italia anche la finale di Conference League, in campionato viaggia a corrente alternata ma è anche lei nel gruppone che si contende l'ottava posizione.

Il Torino in casa propria si è imposto in ben 40 occasioni contro la Fiorentina, lasciando agli ospiti solamente 13 affermazioni. E la vittoria viola manca da qualche stagione. Esattamente dal 18 marzo 2018 arrivata con un rigore a tempo scaduto realizzato da Thereau. Da pochi giorni era scomparso l'ex capitano gigliato, Davide Astori, e così quel successo ebbe un significato molto particolare per quella squadra.

La Fiorentina è in vetta ad una classifica: quella dei gol realizzati da giocatori partiti in panchina. Con 14 centri la squadra di Italiano comanda questa graduatoria a pari merito nientemeno che con il Napoli già proclamatosi campione d'Italia.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

74 incontri disputati

40 vittorie Torino

21 pareggi

13 vittorie Fiorentina

125 gol fatti Torino

77 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1931/1932 Serie A Torino vs Fiorentina 1-0, 23° giornata

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2021/2022 Serie A Torino vs Fiorentina 4-0, 21° giornata