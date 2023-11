TOLDO JR, Pronta la prima da titolare contro il Lumezzane

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo l'esordio sul finire del match contro la Giana Erminio, per Andrea Toldo, figlio d'arte di Francesco ex portiere di Fiorentina, Inter e della Nazionale, si aprono le porte della prima maglia da titolare con la maglia del Padova. L'occasione sarà quella della Coppa Italia di Serie C: in questo caso contro il Lumezzane nel match valido per gli ottavi di finale in programma questo pomeriggio alle ore 18. Toldo jr, 18 anni, nel corso di questa stagione si è messo in luce con la formazione Primavera del club biancoscudato con 6 gol e un assist in otto presenze.