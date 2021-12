SUPERCOPPA, Inter e Juventus chiedono il rinvio

La Supercoppa Italiana in programma a San Siro fra Inter e Juventus il prossimo 12 gennaio potrebbe essere posticipata. Calcio e Finanza spiega come l’idea sia nata dalla volontà di avere allo stadio il maggior numero possibile di tifosi. Viste le nuove limitazioni che impongono il 50% della capienza complessiva, il match potrebbe essere rimandato a fine stagione quando la curva dei contagi potrebbe essere diminuita e gli accessi allo stadio tornati ad una soglia superiore (al 75% come pochi giorni fa o addirittura al 100%, come si vociferava nelle settimane passate). Una decisione è comunque attesa a stretto giro di posta.