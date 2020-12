STADIO, Lettera aperta dei tifosi a Rocco Commisso

Il creatore del gruppo Facebook "Vogliamo lo Stadio Nuovo di Firenze nell'area metropolitana", che conta quasi 13 mila iscritti, ha indirizzato la seguente lettera aperta al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Buongiorno Rocco,

Probabilmente questa lettera non la leggerai mai, ma io provo comunque ad inviartela.

Prima di tutto desidero ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la nostra Fiorentina.

Per lo spettacolare centro sportivo che dal mese prossimo finalmente comincerai a costruire a Bagno a Ripoli.

Poi desidero farti conoscere tutto l’appoggio per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area metropolitana.

A fine maggio ho creato un gruppo Facebook per dare voce a tutti i tifosi che vogliono la costruzione di un Nuovo Stadio di proprietà per la Fiorentina.

Il gruppo l’ho creato per cercare di rappresentare in qualche modo la stragrande maggioranza (silenziosa, perché la maggioranza dei giornali non ne parlano mai, loro parlano esclusivamente del ridicolo restyling) dei tifosi che vogliono un nuovo stadio moderno, che sia vicino alle autostrade, facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi.

Nell’unica settimana (tra fine maggio e i primi di giugno) in cui ho tenuto aperto il gruppo, partendo da zero, siamo diventati 12.000.

Noi non vogliamo la ristrutturazione del Franchi.

E anche la maggioranza dei tifosi viola non la vogliono. Come indicano anche i sondaggi fatti nei mesi scorsi da alcuni siti viola, il 93% dei votanti hanno manifestato la volontà di avere uno stadio nuovo nella città metropolitana.

Infatti anche se il Franchi (o il Ridolfi) fosse abbattuto completamente e poi ricostruito ex-novo, sarebbe comunque difficile da raggiungere dalle autostrade (la maggioranza dei tifosi si sposta in auto e viene da fuori Firenze). Al Campo di Marte non ci sono parcheggi e le poche strade sono inadeguate. La tramvia futura è una finta soluzione ai problemi di traffico...perché permetterà di spostare ogni ora solo poche migliaia di persone.

Noi desideriamo un nuovo stadio moderno, che sia vicino alle autostrade, facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi.

Deve diventare quello che fu, a suo tempo, la cupola del Duomo, un opera d’arte moderna che chiunque passi lungo l’autostrada del Sole ammiri.

Per cui deve essere costruito ad esempio nelle aree idonee di Campi Bisenzio, Signa o Scandicci. Quindi al centro di un’area urbana di oltre un milione di persone.

- Uno stadio nell’area metropolitana porterebbe ad un allargamento del bacino d’utenza che potrebbe tranquillamente arrivare a coprire tutta la Toscana (ma anche le regioni limitrofe).

- Uno stadio nuovo porterà, per i tifosi, visioni delle partite degne dei nostri tempi e confort inimmaginabili oggi.

- Facilità di raggiungere il Nuovo Stadio per tutti e facilità di parcheggi.

- Possibilità di creare infrastrutture utili anche per la popolazione (nuova uscita autostradale dedicata, linea ferroviaria che potrebbe congiungere le due stazioni a nord (Pratignone) e a sud (Piagge/San Donnino) dello stadio, probabilmente utile anche a chi lavora nella zona).

- Non ultimo sarà motivo di vanto per tutti noi. Mi immagino l’impatto che potrebbe avere uno stadio ultra moderno lungo l’autostrada del sole.

Ho visto le foto della sede di Mediacom...mi immagino cosa potresti fare con un nuovo stadio, una cosa bellissima!

Credo che il terreno opzionato a Campi Bisenzio dalla Fiorentina sarebbe ottimo. Ma andrebbe bene qualunque altro terreno lungo l’Autostrada del Sole.

Uno stadio facilmente raggiungibile permetterà anche di accogliere al meglio i tifosi che vengono da fuori città (e sono tanti) oltre che ad essere un punto di riferimento per attirare nuovi tifosi.

Deve essere il fiore all’occhiello di Firenze moderna. E sarà visibile ai milioni di auto che passano lungo l’autostrada del sole.

Forza Rocco non ti arrendere! Noi siamo con te! Tu sei la nostra ultima speranza!

Regalaci questo sogno che aspettiamo da decine d’anni.

Un grosso abbraccio. E BUON NATALE da tutti noi!

Andrea Mattia".