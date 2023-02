SPEZIA, Gotti allena, ma rimane a rischio esonero

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 FEB - Sarà ancora Luca Gotti a condurre l'allenamento di oggi, ma la sua posizione come tecnico dello Spezia rimane in forte discussione. Entro mercoledì il destino della guida tecnica della squadra ligure sarà affrontato dalla dirigenza, che nelle prossime ore convergerà sulla città. Nella serata di oggi ci sarà il ritorno del direttore generale del settore tecnico Eduardo Macia dalla Spagna, il giorno seguente quella del presidente Philip Platek dagli Stati Uniti. Un rientro previsto da tempo quello del massimo dirigente americano, che parteciperà all'assemblea della Lega serie A in programma a Milano per discutere di diritti televisivi per il triennio 2024-27, ma che si rivela perfetto per tempismo vista la crisi della squadra, reduce da un solo punto in quattro partite. Le azioni di Gotti sono in ulteriore discesa dopo il pareggio di Empoli arrivato allo scadere, quando la squadra conduceva per due reti ed un uomo di vantaggio alla fine del primo tempo. In caso di esonero, in panchina contro la Juventus dovrebbe andare il secondo Fabrizio Lorieri, già all'opera per due settimane durante la convalescenza di Gotti, recentemente operato. (ANSA).