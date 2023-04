SPALLETTI, Caos tra tifosi del Napoli? Se succede ancora...

FirenzeViola.it

Al termine della sconfitta contro il Milan nella serata di ieri, Luciano Spalletti, in una delle rare occasioni durante l'arco di questa stagione, è risultato un po' nervoso, in particolar modo verso il comportamento dei tifosi partenopei. Queste le sue parole: "Mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato, non lo potete immaginare. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale e vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina. Perché è una cosa inspiegabile".