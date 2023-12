SERIE A, Ramadani fa sorridere Lecce. Frosinone ko al 90'

FirenzeViola.it

Con un gol all'ultimo minuto di gioco Ramadani riporta in vantaggio il Lecce che batte così il Frosinone per 2-1. Nel primo tempo infatti all'11 sblocca la partita per i giallorossi Piccoli, ma, dopo un rigore valutato e non dato al Var al Frosinone, i ciociari trovano il pareggio al 33' con Kaio Jorge. La partita nella ripresa prosegue con equilibrio rotto all'ultimo tuffo appunto da Ramadani. Con questo successo, la squadra di Roberto D'Aversa scavalca in classifica proprio quella di Eusebio Di Francesco, salendo a venti punti e al dodicesimo punto