Il Monza di Palladino sbanca il Dall'Ara di Bologna per 0-1 (gol di Donati) e continua la propria corsa verso il settimo posto in classifica. Vincendo, la squadra lombarda, raggiunge a quota 29 il Bologna e stacca momentaneamente di 5 punti la Fiorentina, che scenderà in campo tra pochi minuti contro la Juventus.