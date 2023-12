SERIE A, Lazio vince a Empoli, Genoa ribalta il Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Si sono da poco concluse le gare delle 18:30 valide per la 17esima giornata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri passa per 2-0 al Castellani contro l'Empoli grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni. Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblu di Alberto Gilardino si regalano un Natale sereno superando 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi che in casa ha raccolto due punti nelle ultime sei gare. Il rigore di Gudmundsson ed Ekuban hanno capovolto il vantaggio iniziale neroverde di Pinamonti.