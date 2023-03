SEMPLICI, Voglio spendere due parole per Zurkowski

Domanda anche su un ex Fiorentina al nuovo tecnico dello Spezia Leonardo Semplici. Zurkowski dove può giocare? Questa la risposta in conferenza alla vigilia della sfida all'Hellas Verona: "Voglio spendere due parole su Szymon, un giocatore importante che penso possa darci una grossa mano. Partita dopo partita valuteremo bene le sue caratteristiche, allenandolo inquadrerò meglio le sue qualità ma è chiaro che in questo momento giochiamo 4-3-3, ma non si parla di numeri ma di occupazione dello spazio.

Domenica siamo andati a finire con una difesa a tre, questa squadra può interpretare in più maniere i moduli. A seconda della partita e dalla forma mettere i giocatori nel loro ruolo, e anche per Zurkowski proverò a metterlo nelle condizioni di metterlo nel posto giusto. Non è ancora al top, ma può essere importante per la partita".