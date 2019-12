SCAMACCA, Un anno fa non mi filava nessuno. Ora...

Protagonista della positiva prima parte di stagione dell'Ascoli e con gli occhi delle big addosso (Benfica su tutte) Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a GianlucaDiMarzio.com. Il giocatore ha parlato sia dei suoi inizi con l'addio al settore giovanile della Roma: "A sedici anni sono andato via dalla Roma per giocare in Olanda al PSV. Volevo un ambiente che mi facesse crescere tranquillo. Lì sanno dare il giusto tempo ai giovani. Non mi sono pentito di quella scelta. È normale essere al centro delle attenzioni quando fai gol. Io penso a crescere con l’Ascoli, mirando ai playoff. Questa società ha puntato su di me e io mi trovo benissimo. Un anno fa non mi si filava nessuno”.