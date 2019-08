SAMP, Vicino l'ex Primavera viola Antzoulas

Secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Sampdoria è in trattativa per acquistare due calciatori classe 2000: si tratta del difensore greco Georgios Antzoulas, di proprietà dell'Asteras Tripolis ma già visto in Italia con la Primavera della Fiorentina, e del centrocampista Mohammed Kudus, ghanese in forza al Nordsjaelland. In uscita, invece, è in stand-by l'operazione che avrebbe dovuto portare Capezzi e Regini alla SPAL in cambio di Viviani. Sala interessa al Parma.