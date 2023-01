SABIRI, A 4 milioni più bonus si può chiudere: il punto

Come riportato dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini, la Sampdoria è in attesa del rilancio della Fiorentina per Sabiri. A 4 milioni più bonus l'operazione potrebbe andare in porto. In serata le due squadre si aggiorneranno per capire eventuali sviluppi. L'obiettivo del club gigliato è quello di chiudere ora l'operazione e lasciare il giocatore alla Sampdoria fino al termine della stagione.