ASSALTO A SABIRI: LA STRATEGIA VIOLA E I POSSIBILI SCENARI

Il mercato della Fiorentina non si ferma con l'arrivo di Brekalo, che questa mattina ha effettuato le visite mediche dopo essere arrivato in città nella serata di ieri. Barone e Pradè nelle scorse ore hanno offerto 2 milioni di euro per Sabiri, trequartista della Sampdoria che da tempo piace ai viola. Un'operazione che prevederebbe l'acquisto immediato ma anche il conseguente prestito nuovamente ai blucerchiati fino al termine della stagione.

Il no della Samp è stato secco, con Faggiano e Osti che hanno ritenuto veramente troppo bassa la proposta per il marocchino tra i protagonisti del Mondiale in Qatar insieme ad Amrabat. Adesso però i viola hanno deciso di provare a rompere gli indugi alzando l'offerta e le prossime ore saranno decisive per provare a trovare un'intesa.

La Samp ha bisogno di liquidità e questo tipo di operazione potrebbe essere perfetta per il club di Lanna. Infatti non c'è chiusura da parte dei liguri, ma l'offerta dovrà essere decisamente più alta. Resta da capire fino a dove si spingeranno i dirigenti viola, impegnati in queste ore anche nella preparazione della sfida di domani contro la Lazio.