Il nome di Marko Rog è sempre in uscita dal Napoli e la Fiorentina lo segue con attenzione. Ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in questo momento è il Cagliari ad essere forte sul croato: contatti in corso tra le parti, con il Parma e la Fiorentina che sono comunque alla finestra per il centrocampista.