REGGINA, A rischio per il mancato pagamento contributi

Nell'assemblea dei club di serie B ieri, oltre a definire le date di playout e playoff e della prossima stagione, le società hanno affrontato anche il tema legato alla Reggina - squadra in cui giocano i due viola in prestito Pierozzi e Gori - e al mancato pagamento dei contributi, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

La situazione del club calabrese è infatti complessa: il nuovo proprietario Felice Saladini ha chiesto al Tribunale un concordato per la ristrutturazione del debito ereditato dalla precedente gestione. Da quel momento ogni spesa del club ha avuto la necessità dell'ok delle autorità che non hanno dato parere però proprio sui contributi, nonostante la volontà di Saladini fosse quella di pagare. E il punto è proprio questo perché ha termini di regolamento di Lega se un club non paga deve essere penalizzato e poi escluso dal campionato in caso di comportamento reiterato. La Reggina, in sintesi, si è attenuta alle leggi dello Stato, le quali però vanno in conflitto con quelle del calcio. E le altre 19 società cadette chiedono di avere certezze.

Tra l'altro altre società si sono lamentate in merito, come il dg del Brescia Luigi Micheli che nel corso di una conferenza stampa ieri pomeriggio, sul tema si è così espresso: "La Reggina da marzo non sta pagando l’Irpef, ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società va esclusa dal campionato, da noi queste cose non succedono".