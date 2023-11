RANIERI, La Juve a Firenze ha colpito in contropiede

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Juventus-Cagliari, il tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri ha introdotto la sfida tornando sul successo dei bianconeri a Firenze. Ecco le sue parole: "La Juventus a Firenze ha costruito una precisa strategia, ha fatto venire avanti la Fiorentina, per poi colpirla in contropiede. Per quello ha tirato tanto. Con noi, i bianconeri faranno sicuramente una gara diversa".