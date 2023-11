QUI MILAN, Le ultime su Bennacer, Pulisic e Tomori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino oggi per il Milan, ancora a ranghi ridotti per le assenze dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali, ritrovarsi per colazione e scendere in spogliatoio per iniziare la sessione. Prima parte di attivazione muscolare, poi gruppo in campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni lavori atletici a secco. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni su possesso palla e tiri in porta. Una partita di allenamento con la formazione Primavera ha chiuso la sessione. Ora due giorni di riposo per i rossoneri, che riprenderanno gli allenamenti martedì con ritrovo all'ora di pranzo per preparare la gara di sabato contro la Fiorentina.

Ismael Bennacer, come scrive il portale MilanNews, continua a lavorare per rientrare in gruppo: l'algerino ha svolto la prima parte dell'allenamento con la squadra, ma non ha preso parte all'amichevole con la Primavera. Si avvicinano al rientro anche Christian Pulisic e Simon Kjaer, che sono usciti dalla palestra e hanno lavorato in maniera personalizzata sul campo con corsa. Per Fikayo Tomori, invece, non c'è nulla di cui essere preoccupati: è uscito al 45' con l'Inghilterra per scelta tecnica.