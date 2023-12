PRANDELLI, Bologna non si deve porre limiti. T.Motta...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Repubblica di Bologna, l'ex tecnico Viola Cesare Prandelli ha parlato di Thiago Motta e del Bologna: "Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Ci sono giocatori pensanti e lui lo è sempre stato. Son quelli che vedono giocate che a tanti sfuggono. Poi sì, per molti era lento, ma era veloce di testa.

Senza dubbio ora è un allenatore di grande carisma, ma anche e soprattutto di grandi idee. Il Bologna non dovrebbe porsi limiti perché Motta è molto bravo a coinvolgere tutti, lo dimostra anche l’alternanza dei portieri. Il gioco c’è, i meccanismi si sono consolidati, non porsi limiti è la cosa migliore, perché questa avventura non è finita, questa squadra, per come lavora, può solo che migliorare, la base è stata tracciata”.