PRADE', Fiorentina bellissima. Kayode eccezionale

Daniele Pradè ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, commentando l'ottima prestazione di stasera contro il Genoa. Queste le sue parole: “Stasera una bellissima Fiorentina, siamo felicissimi. Abbiamo sfatato anche un tabù, erano 26 anni che non vincevamo la prima partita di campionato in trasferta. Parlare di singoli stasera non è carino, ma Kayode è stato incredibile, ha fatto una grande gara, gli faccio i complimenti. Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia, è diventato quasi pazzo, aveva grandissima voglia di giocare. Bella prestazione da parte di tutti. I nostri tifosi sono stati incredibili, li sentivamo cantare nonostante i 30.000 genoani”.

Su Commisso: “Siamo felicissimi per lui. È arrivato stanchissimo dal viaggio, ma non voleva mancare. Siamo contenti per lui, per la sua famiglia e per i tifosi. Siamo partiti col piede giusto, speriamo sia di buon auspicio. Abbiamo dei calciatori da recuperare; Kouamè era squalificato e Mina sta facendo la preparazione”.

Prosegue: “Non era un approccio semplice, l’ambiente era caldissimo. Cominciare con questa personalità è una cosa ottima. Giovedì abbiamo un impegno importantissimo, ci teniamo tantissimo”.