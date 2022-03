POGBA, Quando Mou mi tolse la fascia caddi in depressione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Paul Pogba, in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro, in edicola oggi, ha raccontato di soffrire di una forma grave di depressione: "E' capitato durante la mia carriera, ma non è un argomento di cui si parla. A volte non sai dove sei, vuoi soltanto isolarti, stare da solo - le parole del centrocampista del Manchester United, ex Juve -. Tutto è iniziato quando ero alle diprendenze di José Mourinho. Ti fai delle domande, ti chiedi se hai delle colpa, perché non hai mai vissuto momenti come questi in vita tua". Mourinho tolse a Pogba la fascia di capitano, prima di essere licenziato due mesi dopo dopo una serie di scarsi risultati dal Manchester United. Pogba ha inoltre raccontato di avere trascorso una settimana piuttosto difficile, a cominciare da "quando ho appreso che non avrei giocato la partita contro l'Atletico Madrid, in Champions, e poi siamo stati eliminati. Dopo ho scoperto che tre persone sono entrate in casa mia e hanno rubato tutto. C'erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo... Quello che mi ha spaventato di più, però, è stato che i miei due figli erano a casa con la tata durante il furto. Lei ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave con i bambini in una stanza. Per diversi giorni è rimasta scioccata". Infine, Pogba ha confessato inoltre di essere "insoddisfatto della seconda) esperienza al Manchester United". Le voci sul suo passaggio al PSG si rincorrono. "Perché no? È sempre bello giocare nel club con i compagni di Nazionale - ammette -. Il mio obiettivo è continuare a vincere, crescere e recuperare questi anni in cui non ho ottenuto molti successi. Non sono soddisfatto per niente delle ultime cinque stagioni". (ANSA).