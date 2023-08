PEREYRA, Oggi contatti positivi con la Sampdoria

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovi positivi contatti tra la Sampdoria e Roberto Pereyra. Quest'oggi all'ex capitano dell'Udinese sono state date nuove garanzie sulla sua centralità nel progetto blucerchiato, sia in Serie B ma anche (soprattutto) in caso di promozione in Serie A. Il Tucu è sempre più convinto della bontà del progetto presentato da Radrizzani e si continua a lavorare per arrivare a un accordo definitivo.