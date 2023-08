PELLEGRINI, Ci servono giocatori con una marcia in più

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro l'Atletico Madrid, soffermandosi anche sul mercato che potrebbe coinvolgere Martinez Quarta come sostituto di Luiz Felipe: "Mi trovo un po' nel mezzo: sono timoroso per chi potrebbe andare via ed eccitato per i potenziali acquisti. Abbiamo bisogno di rinforzi in alcuni ruoli. Ora giochiamo una sola partita a settimana, ma speriamo di rinforzarci per essere protagonisti in tutte le competizioni visto che inizieranno anche Copa del Rey ed Europa League. Se vogliamo essere competitivi ci vogliono giocatori che ci diano una marcia in più Qualsiasi cessione sarebbe difficile da sostituire mantenendo lo stesso livello.

Sono in contatto con la direzione sportiva e parlo continuamente con loro dei ruoli da coprire. Purtroppo fino al termine del mercato c'è la possibilità che qualcuno se ne vada". A riportarlo è Estadio Deportivo.