PANICO, Non mancherà l'adrenalina domani con la Roma

L'allenatrice della Fiorentina femminile Patrizia Panico ha parlato così alla vigilia della delicata sfida contro la Roma: "La cosa che può cambiare non è l'approccio perché l'adrenalina ci sarà per forza in una partita così importante, il rischio è solo non avere intensità per tutti i 90 minuti. Per noi come per loro. Il cammino che stanno facendo in Champions gli può dare esperienza e consapevolezza nei loro mezzi. Il nostro obiettivo sarà scendere dal primo all'ultimo minuto con l'atteggiamento giusto, facendo le cose giuste e volendo vincere ogni duello. Quando finirà la partita, il risultato sarà frutto di ciò che abbiamo messo in campo per tutti i 90 minuti, speriamo che anche sugli spalti ci sia l'energia che avranno le ragazze".