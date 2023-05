ORSOLINI, Viola pronti ad offrire Sottil per l'esterno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Il Resto del Carlino Riccardo Orsolini, in scadenza nel 2024, è finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Sottil per convincere il Bologna, il quale però punta al rinnovo dell'attaccante. Di Vaio e Sartori stanno lavorando al prolungamento del contratto e la proposta resta quella massima fissata dal nuovo tetto agli ingaggi: 1.5 milioni. L'esterno avrebbe chiesto 2 milioni di euro. La situazione resta dunque di stallo, bisognerà aspettare ancora qualche settimana, presumibilmente giugno, per capire meglio il futuro. I due giocatori hanno comunque fatto sapere che in ogni caso non andranno via a parametro zero: o rinnovo o cessione, con il Bologna che valuterà offerte solo attorno ai 20 milioni di euro.