NDOYE, Ricordo la gara coi viola, è quel che mi aspetto

Dan Ndoye, neoacquisto del Bologna, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali dei rossoblu. Nel farlo, l'ormai ex Basilea ha parlato anche delle sfide con la Fiorentina nell'ultima Conference, quando i viola eliminarono gli elvetici in semifinale: "Non conosco la Serie A, ma ho giocato contro la Fiorentina in Conference League, è stata una partita dura e questo è quello che mi aspetto da questo campionato. Farò del mio meglio per aiutare la squadra mettendo in gioco le mie qualità.

Sono un’ala ma posso giocare anche come attaccante: sono veloce, mi piace dribblare e giocare uno contro uno. Mi piace segnare e servire assist: sarà quello che cercherò di fare anche qui".