© foto di Federico De Luca 2023

Non è andato neanche in panchina Nikola Milenkovic nella gara della Serbia con la Giordania. Il difensore della Fiorentina ha visto la partita sugli spalti, senza mettere piede in campo. Stessa sorte è toccata a Louis Munteanu, classe 2002 di proprietà viola che è rimasto in tribuna nel match tra la sua Romania e il Kossovo.