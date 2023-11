MONTELLA, In Italia mi avevano girato tutti le spalle

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'allenatore Vincenzo Montella, ora ct della Turchia, ha rilasciato un'intervista a Sportweek. Queste le sue parole sul paese: "La Turchia è meravigliosa, affascinante a tratti struggente, con scorci da restare a bocca aperta. Essere il Ct è motivo di grande orgoglio per me. Sento una enorme responsabilità. Ricopro un ruolo importantissimo visto il profondo nazionalismo e attaccamento alla bandiera che hanno i turchi.

Il calcio viene vissuto con una passione incredibile. Per strada mi fermano, mi abbracciano e mi ringraziano. Farà di tutto per dare soddisfazioni a un popolo che mi ha accolto con affetto e stima. La Turchia prima con un club e ora con la Nazionale mi ha regalato una nuova fase della carriera permettendomi di voltare pagine dopo un periodo non semplice, in cui in assenza di risultati per una serie di colpe non solo mie, il calcio italiano mi aveva un po' girato le spalle".