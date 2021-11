MOGGI, Juve? Spero che coi viola arrivi una conferma

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex dg della Juventus Luciano Moggi: “Aspettiamo la partita contro la Fiorentina per capire il momento che sta vivendo questa squadra. La differenza di prestazioni tra campionato e Champions dipende dall’avversario, ma anche dalle motivazioni. Io mi auguro che contro la Fiorentina arrivi una conferma, ma al momento non sono convinto perché lo Zenit allo stato attuale non è un avversario attendibile. Poi che la Juve possa fare meglio di quanto ha fatto non ci sono dubbi. La squadra che ha giocato ieri sicuramente avrà più autostima, non ci sono dubbi sul fatto che Allegri debba confermare questa formazione. Lo Zenit di ora comunque è poca roba”.

Su Dybala: “È il giocatore che può risolvere le partite per la Juventus. Se Allegri governa bene il centrocampo, lui e Chiesa possono giocare insieme. Ma ci vuole il centrocampo, che anche ieri è stato senza infamia e senza lode. Locatelli è un buon giocatore agonisticamente valido, quello che detta i tempi dovrebbe essere Bentancur”.