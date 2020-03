MINISTRO SPORT, Calendario? Ci pensi la Lega di A

Intervenuto nel corso di 'Domenica In', in onda su Rai Uno, il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha commentato la questione relativa alle modifiche del calendario del campionato. Rimandando la questione all'organizzatore: "La Lega Serie A è autonoma, sistemi il calendario come vuole, magari spostando le gare di Coppa Italia. Se c'è qualche squadra che ritiene di essere stata penalizzata, lo dica in Lega e la Lega smonti e rimonti le sue decisioni. Il problema è loro. Le squadre dovrebbero giocare di più? Io penso che sotto stress siano gli infermieri che a Codogno non riescono a trovare gente che gli dia da cambio da giorni; lo sport non faccia cadere sul governo le sue responsabilità. Non mi interessa difendere gli interessi milionari di alcuni soggetti, mi interessa che siano in salute i cittadini. Vale più la salute di una persona che una partita", riporta Fcinternews.it.