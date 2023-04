MILENKOVIC, Alzare un trofeo significherebbe molto

FirenzeViola.it

Nikola Milenković, difensore Fiorentina, ha parlato al sito della UEFA in vista della gara di stasera con il Lech Poznan: "Faremo del nostro meglio per arrivare in fondo alla competizione. Significherebbe sicuramente molto per il club, perché la Fiorentina non vince trofei da molto tempo. Non sarà facile perché ci sono tante squadre di qualità, ma se vinciamo e alziamo un trofeo significherebbe molto per questa città, per il club e per i tifosi".