MILAN, Ufficiale: Reijnders firma contratto sino al 2028

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Tijjani Reijnders è ufficialmente un giocatore del Milan: il club rossonero ha acquistato il centrocampista olandese dall'Az Alkmaar, facendogli firmare un contratto al 30 giugno 2028. Classe '98, Reijnders vanta 105 presenze in Eredivise, con 9 reti e 11 assist. Lo scorso 29 maggio è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore per la final four di Nations League. Chiusa l'operazione per una cifra attorno ai 20 milioni di euro più bonus, il Milan ha pronta per Reijnders la maglia numero 14. (ANSA).