MILAN, Per l'arrivo di Chukwueze manca solo l'ufficialità

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Manca solo la firma per definire Samuel Chukwueze un nuovo giocatore del Milan. Il nigeriano, in arrivo dopo 207 partite e 37 reti con il Villareal, è atteso a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero ha pronto per l'esterno d'attacco un contratto da 5 anni da 4 milioni. Nella casse del club iberico arriverebbero 20 milioni più 8 di bonus. (ANSA).