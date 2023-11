MILAN, Pari tra le polemiche a Lecce, Giroud salta i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile quanto successo a Lecce tra i giallorossi di D'Aversa e il Milan con la partita che finisce 2-2 tra le polemiche. E' successo davvero di tutto: il Milan alla fine del primo tempo è avanti per 2-0 con i gol di Giroud al 28' e Reijnders al 35'. Nella ripresa il Milan si fa però rimontare, al 66' Sansone dimezza, al 70' Banda pareggia.

La partita si innervoscisce e al 93' Giroud rimedia un doppio giallo per condotta antisportiva che gli costa l'espulsione e la sfida con la Fiorentina alla ripresa del campionato (da valutare anche Leao che si è fatto male). Non passa un minuto che il Lecce va in vantaggio con Piccoli. Lo stadio gioisce ma il Var annulla il gol per un fallo tra le polemiche.