MERCATO, Fiorentina su Gudmundsson del Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina mette gli occhi su una delle rivelazioni di Serie B: si tratta di Albert Gudmundsson, attaccante classe '97 in forza al Genoa, con cui in questa stagione ha finora messo a referto 11 reti e 5 assist. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il calciatore islandese ha attirato due club di Serie A: Sassuolo ed appunto Fiorentina, che avrebbero messo il nome di Gudmundsson sul taccuino per la prossima stagione; viola ed emiliani dovranno però fare i conti con il Genoa che vuole trattenere il classe '97 e lo valuta non meno di 10 milioni di euro.