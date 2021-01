MANCINI (DAZN), I viola stanno ritrovando la strada

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BEPPE GALLI AI CAMPINI: IN BALLO CISTANA? Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oggi al centro sportivo gigliato ha fatto capolino Beppe Galli, procuratore di Andrea Cistana che già in passato era entrato nei radar della Fiorentina. Sembra che i viola abbiano alzato l'offerta per il difensore del... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oggi al centro sportivo gigliato ha fatto capolino Beppe Galli, procuratore di Andrea Cistana che già in passato era entrato nei radar della Fiorentina. Sembra che i viola abbiano alzato l'offerta per il difensore del... NOTIZIE DI FV ABISSO, PRECEDENTI POSITIVI MA ERRORI DA MATITA BLU Rosario Abisso, arbitro designato per Lazio-Fiorentina, dirigerà i viola per la nona volta in carriera: se guardiamo al computo generale dei precedenti il fischietto siciliano porta bene in casa gigliata, visto che nelle otto sfide da lui arbitrate sono arrivate 6... Rosario Abisso, arbitro designato per Lazio-Fiorentina, dirigerà i viola per la nona volta in carriera: se guardiamo al computo generale dei precedenti il fischietto siciliano porta bene in casa gigliata, visto che nelle otto sfide da lui arbitrate sono arrivate 6... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi