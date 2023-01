LUIS ALBERTO, Oggi una grande partita: sto bene

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky sport dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo vinta per 0-2.

Sarri ha detto che è stata la tua miglior partita da quando è alla Lazio.

"Se l'ha detto lui, non posso dire nulla. Oggi come con l'Empoli ho fatto bene ed ero in una buona condizione".

Parlava di applicazione difensiva.

"Sicuramente è stata una delle migliori partite. Sono migliorato tanto sotto questo aspetto e devo continuare a lavorare così".

Come stai a livello psicologico?

"Sto bene. In campo sono concentrato e sto lavorando di più fuori. I risultati penso che si vedono".