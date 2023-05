LUCCHESI, Che lavoro della proprietà viola. Commisso...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Finale importante della Fiorentina in questa stagione?

“Sono proprio contento. Io sono cresciuto a Firenze e l’entusiasmo che c’è ora è bellissimo. La Fiorentina ha avuto una pausa a cavallo di Natale. Questo finale di stagione, dopo una buona fase, sono fondamentali. Bisogna essere orgogliosi".

Su Commisso che idea si è fatto?

“Questa proprietà ha lavorato benissimo. All’inizio il presidente sembrava più un tifoso che altro. Il modello di calcio non è più quello dei mecenati di una volta. Si deve vedere il calcio in termini di impresa. Non ti nascondo che per me questo presidente è bravissimo. Anche Italiano ha fatto un grande lavoro”.

Sulla questione stadio?

“Ha detto cose che sono alla base dei concetti di ogni squadra italiana. Secondo me è il tempo per cominciare a dare molta importanza a questa politica degli stadi. Non se ne riesce a fare uno”.