LAZIO, Berardi il sogno, Parisi non è la prima scelta

Sulle sue pagine odierne, Il Messaggero approfondisce il mercato della Lazio. Il vero e proprio sogno di Sarri resta Domenico Berardi, sondato anche dalla Fiorentina ma col Sassuolo che non si smuove dai 30 milioni richiesti. Lotito vorrebbe abbassare l'offerta a 20 più altri 5 di bonus, oppure a 15-17 più Cancellieri.

Proprio quest’ultimo - si legge - può essere una pedina di scambio anche per altri obiettivi. Piace all’Empoli come Akpa Akpro, sul quale gli azzurri hanno mollato la presa per i costi alti. Con Cancellieri ci potrebbe essere lo stesso copione a meno che venga considerato in un affare più ampio con Parisi, cercato con forza dalla Fiorentina, ma la Lazio ha altre priorità per i primi colpi sulla sinistra, come Pellegrini e Kerkez - chiosa il quotidiano -.